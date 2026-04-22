Примирието между Израел и ливанската групировка „Хизбула“ влезе в сила. Това донесе облекчение и от двете страни на границата, като създаде възможност Иран и САЩ да постигнат споразумение за прекратяване на конфликта между тях.

Въпреки това остават сериозни предизвикателства, тъй като „Хизбула“ все още не е дала официално съгласие за примирието и настоява Израел да се изтегли. Тел Авив пък заявява, че „не е приключил“ с разоръжаването на подкрепяната от Техеран въоръжена групировка и обяви планове да окупира част от Южен Ливан.

След обявеното примирие хиляди ливанци се завръщат по домовете си

Десетдневното примирие се спазва до голяма степен, а хиляди ливанци се завърнаха по домовете си в южните райони.

„Хизбула“ изстреля ракети към Израел в началото на март - два дни след като САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран. Израел отговори с масирани бомбардировки и сухопътна операция.

Ето какво включва споразумението за примирие:

1. Споразумението дава право на действие за самозащита само на Израел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви примирието и го описа като договорка между Израел и Ливан, чието правителство до голяма степен беше изолирано от конфликта. Израел отдавна обвинява Ливан, че не е разоръжил „Хизбула“ в съответствие с предишни споразумения и със собствения план на правителството.

Държавният департамент на САЩ публикува текста на споразумението и го определи като жест от страна на Израел „с цел да се даде възможност за добросъвестни преговори" за траен мирен договор с Ливан. Посочва се, че 10-дневното примирие може да бъде удължено по взаимно съгласие, ако преговорите напредват и „Ливан ефективно демонстрира способността си да упражнява своя суверенитет“.

Споразумението предвижда ливанската държава да предотвратява атаки срещу Израел от страна на „Хизбула“ и други въоръжени групи. Това беше записано и в примирието, прекратено при последния конфликт между Израел и „Хизбула“ през ноември 2024 г.

Споразумението от 2024 г. даваше право както на Израел, така и на Ливан да действат при самозащита, без допълнителни уточнения. Израел продължи редовно да нанася удари по цели, които определяше като военни, често с жертви сред цивилното население. „Хизбула“, от своя страна, се въздържаше от атаки до миналия месец.

Иран отхвърли възможността за преговори със САЩ под натиск

Новото споразумение, според САЩ, дава на Израел „правото да предприема всички необходими мерки за самозащита, по всяко време, срещу планирани, непосредствени или текущи атаки“. В него не се споменава аналогично право за Ливан или „Хизбула“.

2. Израел иска "Хизбула" да бъде разоръжена. "Хизбула" иска Израел да се оттегли

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел се е съгласил на примирието по искане на Тръмп, но „все още не е приключил“ с "Хизбула". Израел заяви, че ще окупира 10-километрова буферна зона в Южен Ливан и ще спре завръщането на хора, докато всички заплахи не бъдат премахнати.

С изборите по-късно тази година, Нетаняху е под нарастващ натиск да покаже, че е победил враговете на Израел във войните, след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., която се случи по време на неговия мандат.

Израел и САЩ искат ливанските власти да разоръжат "Хизбула", дори със сила, ако е необходимо. Но макар Бейрут да предприе значителни стъпки, за да утвърди контрола си над Южен Ливан преди войната, властите не желаят да рискуват гражданска война, като се изправят напълно срещу тежко въоръжената бойна групировка.

Президентът на Ливан Джоузеф Аун заяви, че целта му е „да осигури изтеглянето на израелските сили от окупираните южни територии“ и ливанската армия да поеме контрола над граничната зона.

3. САЩ и Иран поемат отговорността

В социалната мрежа Truth Social Тръмп написа, че САЩ вече „забраняват“ на Израел да бомбардира Ливан. Вашингтон представи примирието като резултат от преки израелско-ливански преговори - първите от десетилетия насам.

Иран и "Хизбула" твърдят, че сделката всъщност е резултат от по-широките преговори между Техеран и Вашингтон и е била постигната благодарение на иранското влияние.

Мохсен Резаи, военен съветник на върховния лидер на Иран, заяви в публикация в X, че „докато ливанското правителство и Тръмп се опитват да обявят това прекратяване на огъня за своя собствена инициатива“, именно „съпротивата на бойците на "Хизбула" и многостранният натиск на Иран“ доведоха до примирието.

Хасан Фадлалах, член на парламентарния блок на "Хизбула", заяви пред репортери, че Иран е информирал лидерите на групировката за споразумението за прекратяване на огъня много преди Тръмп да го обяви.

Примирието в Ливан изглежда е част от по-мащабно прекратяване на огъня

Иран, както и посредникът Пакистан, заявиха, че Ливан е включен в по-широкото прекратяване на огъня, постигнато със САЩ в отделни преговори по-рано този месец. Това беше отречено от САЩ, както и от Израел, които започнаха масирани бомбардировки на Бейрут след влизането му в сила.

Двама пакистански служители, пожелали анонимност, заявиха пред "Асошиейтед прес", че Пакистан е играл роля в осигуряването на прекратяването на огъня в Ливан.

Ливанското правителство е против войната от самото начало и е нетърпеливо да я прекрати, но няма голямо влияние върху "Хизбула". Вместо това задачата се падна на Иран, което много ливанци ще възприемат като поредно посегателство върху техния суверенитет. Аун благодари в своя реч на САЩ и арабските страни, включително на Саудитска Арабия, за усилията им за прекратяване на огъня. Той обаче не спомена Иран.

