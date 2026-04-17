От полунощ влезе в сила 10-дневно примирие между Израел и Ливан, обявено от Доналд Тръмп. Споразумението идва след около месец и половина интензивни бойни действия между Израел и подкрепяното от Иран движение „Хизбула“.

Конфликтът се изостри в началото на март, когато „Хизбула“ и Тел Авив започнаха рзмяна на ракетни атаки.

Тръмп заяви, че Израел и Ливан са се споразумели за 10-дневно прекратяване на огъня

Часове преди влизането в сила на примирието обаче двете страни продължиха взаимния обстрел. Израелската армия съобщи, че е нанесла удари по ракетни установки на „Хизбула“, след като от тях са били изстреляни ракети към Северен Израел.

Само няколко часа след полунощ ливанската армия пък обвини Израел в нарушения, включително обстрел на села в южната част на страната. В публикация в социалните мрежи военните съобщиха за „няколко акта на агресия“, освен отделни спорадични атаки.

От своя страна „Хизбула“ заяви, че е отвърнала на огъня, като е атакувала струпване на израелски войници в района на град Хиам.

Ливанската армия призова жителите да не бързат да се връщат по домовете си в засегнатите райони, докато ситуацията не се стабилизира. Към момента няма официална реакция от израелска страна относно обвиненията за нарушения.

Междувременно Иран приветства обявеното примирие, като подчерта, че то е част от по-широко споразумение за временно прекратяване на бойните действия между Техеран и САЩ, постигнато с посредничеството на Пакистан.

