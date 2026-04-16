Най-малко седем души загинаха и 33 бяха ранени при израелски удар срещу южноливанския град Газие, съобщи ливанското здравно министерство. Атаките са нанесени часове преди планираното влизане в сила на 10-дневно примирие между Израел и Ливан.

Ливанските държавни медии определиха атаката като „клане срещу цивилни" и съобщиха, че операциите по разчистване на отломките в града продължават. Здравното министерство уточни, че данните за жертвите са „предварителни и неокончателни".

По-рано днес американският президент съобщи за споразумението между Израел и Ливан . "Току-що проведох отлични разговори с високоуважаемия президент Джоузеф Аун от Ливан и министър-председателя Биби Нетаняху от Израел. Двамата лидери се споразумяха, че за да постигнат мир между своите страни, те официално ще започнат 10-дневно примире", написа Доналд Тръмп социалната мрежа Truth Social.

