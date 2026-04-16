Прекратяването на огъня ще влезе в сила от 22:00 ч. британско време
Ливан и Израел са се споразумели за 10-дневно прекратяване на огъня. Това написа Доналд Тръмп в Truth Social, цитиран от Sky news.
"Току-що проведох отлични разговори с високоуважаемия президент Джоузеф Аун от Ливан и министър-председателя Биби Нетаняху от Израел. Двамата лидери се споразумяха, че за да постигнат мир между своите страни, те официално ще започнат 10-дневно примире", написа американският президент.
Прекратяването на огъня ще влезе в сила от 22:00 ч. британско време.
Тръмп допълва, че е наредил на вицепрезидента Джей Д. Ванс и държавния секретар Марко Рубио, заедно с председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Разин Кейн, "да работят с Израел и Ливан за постигане на траен МИР".
"За мен беше чест да разреша 9 войни по света и това ще бъде моята 10-та, така че нека направим това", завършва Тръмп публикацията си.
