Иран и САЩ са постигнали известен напредък в опитите си да договорят по-дългосрочно прекратяване на бойните действия, но между двете страни продължават да съществуват сериозни различия, особено по темата за ядрената програма на Техеран. Това съобщава високопоставен ирански представител.

По думите му визитата в Техеран на началника на генералния щаб на пакистанската армия Асим Мунир е допринесла за сближаване на позициите по част от спорните въпроси. Това е увеличило и надеждите за удължаване на примирието, както и за възобновяване на преките разговори между Техеран и Вашингтон.

САЩ: Американската блокада на Ормузкия проток е спряла напълно морската търговия на Техеран

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че постигането на примирие в Ливан е „също толкова важно“, колкото и в самия Иран.

„Следя внимателно ситуацията в Ливан и прекратяването на огъня в тази страна, което е въпрос от първостепенно значение за нас“, написа той в съобщение в платформата „Телеграм“, след разговор с ливанския си колега Набих Бери.

„Стремим се да принудим нашите противници да установят трайно примирие във всички зони на конфликт в съответствие със споразумението“, добави той, визирайки договореното на 8 април примирие със Съединените щати.

Засега обаче няма насрочена дата за нов кръг от преговорите. От пакистанското външно министерство уточняват, че сред основните теми остават ядрените въпроси - съдбата на високообогатения уран на Иран и срокът на евентуалните ограничения върху ядрената програма на страната.

Въпреки това дипломатическите канали между САЩ и Иран остават отворени.

Редактор: Цветина Петкова