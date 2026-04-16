Американската блокада на Ормузкия проток е спряла напълно морската търговия на Техеран, съобщи Централното командване на САЩ. Нито един кораб не е успял да премине през американските сили през първите 48 часа от американската блокада, а девет кораба са се подчинили на указанията на военните да се върнат към иранско пристанище или крайбрежна зона.

Доналд Тръмп заяви, че отваря Ормузкия проток за постоянно



Междувременно Иран предупреди, че ще спре търговските потоци в Персийския залив, Оманско море и Червено море, свързано със Суецкия канал, ако американската блокада продължи.



На този фон нарастват очакванията за подновяване на преговорите между Вашингтон и Иран. Ирански официални лица и началникът на пакистанската армия ще проведат преговори днес в Техеран, за да обсъдят кореспонденцията, която се води между Иран и САЩ, след като преговорите в Пакистан се провалиха в неделя.