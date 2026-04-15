Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отваря за постоянно Ормузкия проток за Китай и за света. В социалната мрежа Truth Social той написа, че „тази ситуация няма никога повече да се повтори”.

Тръмп: Мисля, че войната в Иран скоро ще приключи

Според държавния глава на САЩ от китайска страна има съгласие да не се изпращат оръжия на Иран. „Президентът Си ще ми даде голяма, топла прегръдка, когато пристигна там след няколко седмици. Работим заедно разумно и много добре”, пише Тръмп.

По-рано президентът на САЩ заяви пред Sky News, че споразумение за край на войната е „много възможно” още този месец. Според медията представители на Вашингтон и Техеран вероятно ще се срещнат отново следващата седмица. Вторият кръг от мирни преговори вероятно ще се проведе в Исламабад.

Тръмп за Иран: Спечелихме, но не искаме да си тръгваме преждевременно

Анализ на екипа на Sky News показва, че кораб под китайски флаг е обърнал курса си, очевидно заради американската блокада на иранските пристанища, въпреки твърденията на Тръмп.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова