Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е спечелила войната с Иран, но ще остане в битката, за да довърши започнатото.

"Никога не е добре да се казва прекалено рано, че си спечелил. Но ние спечелихме", заяви Тръмп по време на предизборно събитие в Хеброн, Кентъки. "В първия час всичко приключи."

Той заяви, че САЩ са унищожили 58 ирански военни кораби.

Тръмп: Войната с Иран е почти приключила

Тръмп се колебае по отношение на Иран, като приписва на американската армия значително отслабване на иранските въоръжени сили, но се съпротивлява на бързо приключване на конфликта.

"Не искаме да си тръгнем рано. Трябва да довършим започнатотоНе искаме да се връщаме на всеки две години", заяви той.

В интервю за американски медии Тръмп също така каза, че ще намали малко стратегическите петролни резерви.

Тръмп: Ще ударим Иран много, много по-силно, ако блокира доставките на петрол

Президентът на САЩ също така отбеляза, че решението на Международната енергийна агенция да освободи петрол от резервите си ще доведе до значително понижение на цените на петрола.

Редактор: Цветина Петкова