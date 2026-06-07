Близо 10 000 са сделките с имоти на зелено всяка година- това е равносметката на брокери. Тези покупки остават предпочитани заради по-ниската цена, казват експерти, но крият и по-голям риск за купувача. На този фон през последната година се регистрира бум на оплаквания от строители заради неизпълнени предварителни уговорки.

Преди 2 години семейството на Галя се отказало от покупка на имот в местността Баба Алино след щателна проверка на предоставените от инвеститора документи - в това число и на удостоверението за търпимост. „Нашите опасения се оказаха реални. Няма никакво съответствие на номер на документ с имена на собственици”, посочи Галя.

В практиката на адвокат Снежина Ковачева често идват клиенти, които са потенциални купувачи на имот на зелено и разполагат само с удостоверение за търпимост на строеж, който в момента се реализира, или тепърва ще се реализира. „Това е изключително смущаващо и на нас ни става ясно, че нещо не е наред, когато сградата е в процес на изграждане, а вече притежава удостоверение на търпимост”, подчерта адвокатът.

Сред другите най-важни документи, които трябва да представи строителят, са тези, доказващи правото му на собственост върху земята или правото да строи върху чужд имот. „Проверява се наличието на вещни тежести върху имота на съдебни спорове, на права на трети лица върху имота и не на последно място се проверява и се преценява възможността на инвеститора да реализира обекта”, добави Ковачева.

Проверката на вече готови сгради на инвеститора е задължителна, но често се пропуска, казват консултанти в сферата на недвижимите имоти.

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За последните 20 години сключените у нас сделки за продажба на недвижими имоти на зелено са близо 200 000, по данни на консултантски агенции в бранша. А в последната година юристи отчитат ръст на делата, заведени от собственици срещу строители, заради неизпълнени договорки. Казусът с „незаконния град” ще се отрази позитивно на пазара, смятат експертите.

„Всеки скандал е здравословен, защото кара хората да бъдат по-отговорни към собствените си интереси и към собствените си финанси, кара ги да са по-предпазливи и да задават повече въпроси, да търсят експертна помощ”, смята консултантът по недвижими имоти Добромир Ганев.