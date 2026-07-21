Снимка: Стопкадър, Валентин Петров / Видео: Валентин Петров
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Заснелият кадрите вече е разпитан от полицията
Полицията в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира двама младежи в кола и твърди, че дишат райски газ. Случаят е от понеделник и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си.
Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа.
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От ОДМВР- Пловдив обясниха за NOVA, че Валентин Петров вече е разпитан, а резултат от проверката по случая се очаква до края на днешния ден.
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