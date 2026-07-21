Пътнически ферибот се сблъска с товарен кораб в залива Суда на гръцкия остров Крит. За инцидента съобщи местното издание „Катимерини”.

Разпространено видео показва как отплаващият ферибот „Елирос”, опериран от компанията ANEK Lines, се удря в пристигащия товарен съд „Йосиф К” на Creta Cargo Lines. Сблъсъкът е станал малко след 10:00 ч. местно време.

Товарен кораб потъна край гръцкия остров Андрос

💢 Ναυτικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστη τροπή, σημειώθηκε στο λιμάνι της Σούδας, στην Κρήτη, νωρίς σήμερα το πρωί.



Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, δύο πλοία, το επιβατηγό οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ» της ANEK Lines και το ro-ro cargo «IOSIF K», συγκρούστηκαν εντός του λιμένα.



🎥… pic.twitter.com/NHNLOYbYTn — iefimerida (@iefimerida) July 21, 2026

От местните власти съобщават, че за щастие при инцидента няма пострадали хора. Не е регистрирано и замърсяване на морската среда.

След сблъсъка двата плавателни съда са върнати обратно на пристанището. Наложена им е забрана да отплават до приключване на обстойните проверки от компетентните органи и издаването на нови удостоверения за мореходност.

Редактор: Мария Барабашка