Плавателните съдове са спрени от движение до пълна проверка

Пътнически ферибот се сблъска с товарен кораб в залива Суда на гръцкия остров Крит. За инцидента съобщи местното издание „Катимерини”.

Разпространено видео показва как отплаващият ферибот „Елирос”, опериран от компанията ANEK Lines, се удря в пристигащия товарен съд „Йосиф К” на Creta Cargo Lines. Сблъсъкът е станал малко след 10:00 ч. местно време.

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От местните власти съобщават, че за щастие при инцидента няма пострадали хора. Не е регистрирано и замърсяване на морската среда.

След сблъсъка двата плавателни съда са върнати обратно на пристанището. Наложена им е забрана да отплават до приключване на обстойните проверки от компетентните органи и издаването на нови удостоверения за мореходност.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС

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