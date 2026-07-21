Снимка: iStock, илюстративна
Плавателните съдове са спрени от движение до пълна проверка
Пътнически ферибот се сблъска с товарен кораб в залива Суда на гръцкия остров Крит. За инцидента съобщи местното издание „Катимерини”.
Разпространено видео показва как отплаващият ферибот „Елирос”, опериран от компанията ANEK Lines, се удря в пристигащия товарен съд „Йосиф К” на Creta Cargo Lines. Сблъсъкът е станал малко след 10:00 ч. местно време.
Товарен кораб потъна край гръцкия остров Андрос
💢 Ναυτικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστη τροπή, σημειώθηκε στο λιμάνι της Σούδας, στην Κρήτη, νωρίς σήμερα το πρωί.— iefimerida (@iefimerida) July 21, 2026
Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, δύο πλοία, το επιβατηγό οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ» της ANEK Lines και το ro-ro cargo «IOSIF K», συγκρούστηκαν εντός του λιμένα.
🎥… pic.twitter.com/NHNLOYbYTn
От местните власти съобщават, че за щастие при инцидента няма пострадали хора. Не е регистрирано и замърсяване на морската среда.
След сблъсъка двата плавателни съда са върнати обратно на пристанището. Наложена им е забрана да отплават до приключване на обстойните проверки от компетентните органи и издаването на нови удостоверения за мореходност.Редактор: Мария Барабашка
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