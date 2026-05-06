Товарен кораб е потънал в ранните часове днес в Егейско море, след сблъсък със скали край гърцкия остров Андрос, предава БТА. Деветчленният екипаж е спасен при операция на гръцката брегова охрана.

Плавателният съд, плаващ под флага на Вануату, е пътувал от Албания към Украйна с товар от 8000 тона калцинирана сода, когато е претърпял сериозна повреда и е потънал.

Всички девет моряци, осем турски граждани и един от Азербайджан, са открити и спасени. Те са транспортирани до пристанището на острова и са в добро здравословно състояние.

