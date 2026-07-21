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Тя заяви, че не може да „обедини една разединена нация“
Унгарската шахматистка Юдит Полгар отклони предложението на министър-председателя Петер Мадяр да поеме поста президент на страната. Той остана вакантен след приемането на коннституционни промени, с които бяха прекратени правомощията на досегашния държавен глава Тамаш Шуйок. Новият президент трябва да бъде избран от унгарския парламент.
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„Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана“, написа Полгар в социалните мрежи.
Тя е смятана за най-великата шахматистка в историята. В продължение на 26 години неизменно оглавява световната ранглиста при жените, а в разцвета на кариерата си достига и до Топ 10 на общата световна ранглиста при мъжете и жените.
Тя е част от прочутата шахматна фамилия Полгар, заедно със сестрите си Жужа и София, които също оставят трайна следа в историята на играта.Редактор: Иван Иванов
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