Светлинният меч на Люк Скайуокър беше продаден на търг тази седмица за рекордните 3,75 милиона долара. Той е използван в една от най-емблематичните сцени в Холивуд - когато Дарт Вейдър шокира младия джедай, разкривайки му, че е негов баща.

Първоначално обявен за продажба на 1 милион долара от Heritage Auctions, крайната цена на прочутото оръжие е надминала очакванията. Това го прави най-ценният екранен реквизит от „Междузвездни войни“ , продаван някога на търг.

LOS ANGELES — A lightsaber with Luke Skywalker's severed hand from “The Empire Strikes Back” has sold for $3.75 million at auction.



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„Това е един от най-важните оцелели артефакти от „Междузвездни войни“, казва Джо Мадалена, изпълнителен вицепрезидент на Heritage Auctions. „Колекционерите разбираха, че наддават за много повече от реквизит. Те се състезаваха за истинско произведение на съвременната митология", допълни той.

Светлинният меч е размахван от Марк Хамил, който играе Люк Скайуокър, в кулминационния дуел сещу Дарт Вейдър във филма „Империята отвръща на удара“ (1980). Сцената показва как суперзлодеят произнася известната си реплика „Аз съм твоят баща“ малко след като отрязва ръката на Скайуокър, изпращайки нея и оръжието му в бездната.

Продават светлинния меч на Дарт Вейдър на търг в Лос Анджелис

Победителят в търга получи както меча, така и отрязаната ръка, която представлява отливка на истинската ръка на Хамил.

Самият светлинен меч е дълъг 25 сантиметра и е направен от дръжката на светкавица за фотоапарат. Роджър Крисчън, носител на награда „Оскар“ за работата си по първия филм от поредицата – „Междузвездни войни: Нова надежда“ (1977), вдъхва живот на дизайна на светлинните мечове. Идеята се ражда, след като той се среща с управителя на фотографски магазин в Лондон.

Комбинираният реквизит – ръката със светлинния меч – е дело на гримьора Стюарт Фрийборн, също носител на награда „Оскар“. На него се приписва и създаването на емблематичните персонажи Йода, Джаба Хътянина и Чубака. Произходът на реквизита е подробно документиран, а самият Фрийборн е притежавал светлинния меч до 1994 г.

Редактор: Цветина Петрова