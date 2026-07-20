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Разпространени в социалните мрежи видеокадри показват, че огънят е обхванал голяма площ от горския масив
Пожар избухна край петричкото село Ръждак. За случващото се сигнализират потребители във Facebook.
Разпространени в социалните мрежи видеокадри показват, че огънят е обхванал голяма площ от горския масив. Над района се издига гъст дим.
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Огънят е възникнал между село Ръждак и сметището, което се намира в района, коментира секретарят на Община Петрич и ръководител на Аварийното звено към общината Кирил Стойков, информира кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова.
На място са екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Към района на пожара е насочен и екип на Аварийното звено, допълни Кирил Стойков.Редактор: Ивета Костадинова
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