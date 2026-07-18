Пожар наложи евакуацията на около 50 души от крайните къщи на село Кошарица. Сигналът за горящите сухи треви е подаден в събота около 15:13 часа.

Евакуираха 200 души заради пожар край Стефан Караджово

Заради силния вятър огънят бързо се е разраснал, а фронтът на пожара се приближил опасно близо до жилищните сгради. Силното задимяване е наложило извеждането на живеещите в най-засегнатата зона.

Пожар гори край несебърското село Оризаре (СНИМКИ)

В овладяването на пламъците са се включили седем пожарни от Несебър, Поморие и Бургас, както и водоноска на Община Несебър.

След като бил потушен пожарът, огнеборците извършили оглед, при който е констатирано, че са изгорели между 50 и 70 декара сухи треви.