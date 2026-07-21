Въоръжените сили на Йордания съобщиха, че са прехванали пет дрона, изстреляни от Иран, предаде "Асошиейтед Прес".

В изявлението на въоръжените сили се добавя, че прехванатите дронове не са причинили жертви или каквито и да било щети на земята.

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В Йордания са разположени американски войски и военни самолети, а страната многократно е ставала обект на ирански атаки, след като временното споразумение за прекратяване на огъня със САЩ се провали заради спора за контрола над Ормузкия проток.

Редактор: Ивета Костадинова