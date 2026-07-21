Двама служители на НАП бяха задържани по обвинение за получаване на подкуп от собственик на магазини в Черноморец. Те са задържани за срок до 72 часа. Очаква се днес Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за мярка за неотклонение „задържане под стража”. Какво следва оттук нататък и какви са предвидените в закона санкции коментира адвокат Петър Бозов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му подкупът е сред най-тежките престъпления срещу нормалното функциониране на държавата, а законът предвижда сериозни наказания. „Ако вината на двамата данъчни инспектори бъде установена, ги грозят четири различни санкции – лишаване от свобода до осем години, глоба, лишаване от право да заемат определена длъжност за срок, определен от съда, както и конфискация на до половината от имуществото им”, каза той. И добави: „Законът предвижда още предметът на подкупа да бъде отнет в полза на държавата или да бъде присъдена неговата равностойност”.

Бозов подчерта, че престъпленията, свързани с подкуп, са сред най-трудните за разследване и доказване. „Подкупът е престъпление, при което две лица преследват обща цел – получаването на облага. Именно затова разследването и доказването на този тип деяния е изключително трудно. При подобна дребна корупция рядко се стига до сигнализиране на властите и те често дори не разбират, че подобни престъпления се извършват”, посочи той. Адвокатът обясни още, че законът разграничава два вида подкуп - активен и пасивен. „Отговорност се носи както когато длъжностно лице поиска или приеме подкуп, така и когато гражданин предложи или даде подкуп. И в двата случая деянието е забранено от закона и се наказва по Наказателния кодекс”, каза Бозов.

Прокуратурата иска „задържане под стража“ за двамата служители на НАП, обвинени в подкуп

По отношение на конкретния случай той уточни, че човекът, подал сигнала до властите, няма да бъде привлечен към наказателна отговорност. „В конкретния случай лицето е предало парите в рамките на оперативно-следствени действия. То е уведомило властите, след като му е бил поискан подкуп, а последващите действия са били организирани под техен контрол с цел извършителите да бъдат заловени”, обясни адвокатът.

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Редактор: Ивайла Маринова