На 20 юли празник имаха всички производители на бира. А от съюза на пивоварите в България представиха данни, че 3/4 от българите пият бира веднъж седмично, а 50% пият повече от веднъж. Тенденциите в индустрията коментира в ефира на NOVA NEWS Ивана Радомирова, която е изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България.

По думите ѝ през последните 10 години профилът на българския консуматор на бира се е променил значително както по отношение на мъжката, така и по отношение на женската аудитория. Ако по-рано бирата се е считала за мъжко питие, то днес жените са станали доста по-информирани и постоянни любителки на пивото, особено на безалкохолната бира.

Любители на пивото от цял свят мерят качествата на домашната си бира в София

Изпълнителният директор на Съюза на пивоварите в България отчете, че обичайно консумацията на бира се покачва в тези страни, в които се провеждат световните и европейски първенства или които имат силно изявено присъствие на отборите си. Тя коментира, че през последните години най-голям ръст в продажбите на европейския пазар отбелязват безалкохолните бири.

Друга тенденция, която Радомирова отчете е свързана с появата на по-интересни стилове пиво, които не са били толкова познати на нашия пазар по-рано, като например IPA, която е с много високо съдържание на хмел.

"В България компаниите, които са в Съюза на пивоварите, произвеждат 99% от бирата у нас. Що се отнася до микропивоварните, това е един бум, който настъпи някъде преди 15 години. Започна в САЩ, дойде в Европа и сега в Европа има около 10 хил. предприятия - микропивоварни, големи, средни, малки, за производство на бира, което е едно огромно разнообразие. Една част от тях са действително произведени по начин, който е много по-различен от традиционните. Тези бири се правят в по-експериментаторски дух и позволяват малки партиди", коментира тя.

Любопитни факти за бирата

Експертът предупреди потребителите внимателно да четат етикетите, тъй като често като крафт бири се предлагат продукти, които всъщност са популярни масови марки в други държави. Те просто се внасят в България и не са толкова разпознаваеми за местните потребители.

Целият разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова