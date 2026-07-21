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Изпълнителният директор на Съюза на пивоварите в България отчита, че през последните 10 години профилът на българския консуматор на бира се е променил значително
На 20 юли празник имаха всички производители на бира. А от съюза на пивоварите в България представиха данни, че 3/4 от българите пият бира веднъж седмично, а 50% пият повече от веднъж. Тенденциите в индустрията коментира в ефира на NOVA NEWS Ивана Радомирова, която е изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България.
По думите ѝ през последните 10 години профилът на българския консуматор на бира се е променил значително както по отношение на мъжката, така и по отношение на женската аудитория. Ако по-рано бирата се е считала за мъжко питие, то днес жените са станали доста по-информирани и постоянни любителки на пивото, особено на безалкохолната бира.
Любители на пивото от цял свят мерят качествата на домашната си бира в София
Изпълнителният директор на Съюза на пивоварите в България отчете, че обичайно консумацията на бира се покачва в тези страни, в които се провеждат световните и европейски първенства или които имат силно изявено присъствие на отборите си. Тя коментира, че през последните години най-голям ръст в продажбите на европейския пазар отбелязват безалкохолните бири.
Друга тенденция, която Радомирова отчете е свързана с появата на по-интересни стилове пиво, които не са били толкова познати на нашия пазар по-рано, като например IPA, която е с много високо съдържание на хмел.
"В България компаниите, които са в Съюза на пивоварите, произвеждат 99% от бирата у нас. Що се отнася до микропивоварните, това е един бум, който настъпи някъде преди 15 години. Започна в САЩ, дойде в Европа и сега в Европа има около 10 хил. предприятия - микропивоварни, големи, средни, малки, за производство на бира, което е едно огромно разнообразие. Една част от тях са действително произведени по начин, който е много по-различен от традиционните. Тези бири се правят в по-експериментаторски дух и позволяват малки партиди", коментира тя.
Експертът предупреди потребителите внимателно да четат етикетите, тъй като често като крафт бири се предлагат продукти, които всъщност са популярни масови марки в други държави. Те просто се внасят в България и не са толкова разпознаваеми за местните потребители.
Целият разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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