Във вторник ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки.

Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част от страната за гръмотевични бури. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София – около 30 градуса.

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Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност, на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, а по високите върхове – и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра – около 18 градуса.

По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня и над повечето райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, на север от Калиакра – около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Преди пладне над Балканите ще бъде предимно слънчево, като само в сутрешните часове над северозападните райони от полуострова облачността ще е значителна и ще превали. След обяд, главно в северозападната половина от полуострова, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще бъде с валежи и гръмотевици. Дневни температури: за София – 30 градуса, Букурещ – 30, Белград – 29, Истанбул – 34, Солун и Скопие – 35 градуса, Атина – 37.

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Редактор: Мария Барабашка