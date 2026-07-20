"Игра без бариери - Радост за всяко дете" е мотото на благотворителна кампания в Банкя. Приобщаващата среда става възможна чрез обединени усилия на хората. В парк “Кестените” в Банкя поставиха първата специализирана люлка за деца с увреждания. Подобни съорежения у нас липсват, въпреки че според наредба 50% от съоръженията за игра трябва да са подходящи за деца с увреждания. Темата коментираха Ванеса Филипова, иницатор на кампанията, и Йордан Арнаудов, бизнесмен, помогнал за събирането на средствата и поставянето на специалната люлка в Банкя, в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Филипова сподели, че е припознала каузата като своя, защото още от малка се занимава с благотворителни кампании, като така се е запознала с правата на децата.

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"Децата са най-важните за мен, хубаво е да участваме в благотворителни каузи", спходели Арнаудов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова