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В Банкя поставиха първата специализирана люлка за деца с увреждания
"Игра без бариери - Радост за всяко дете" е мотото на благотворителна кампания в Банкя. Приобщаващата среда става възможна чрез обединени усилия на хората. В парк “Кестените” в Банкя поставиха първата специализирана люлка за деца с увреждания. Подобни съорежения у нас липсват, въпреки че според наредба 50% от съоръженията за игра трябва да са подходящи за деца с увреждания. Темата коментираха Ванеса Филипова, иницатор на кампанията, и Йордан Арнаудов, бизнесмен, помогнал за събирането на средствата и поставянето на специалната люлка в Банкя, в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.
Филипова сподели, че е припознала каузата като своя, защото още от малка се занимава с благотворителни кампании, като така се е запознала с правата на децата.
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"Децата са най-важните за мен, хубаво е да участваме в благотворителни каузи", спходели Арнаудов.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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