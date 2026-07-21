Отстраненият лидер на турската опозиция Йозгюр Йозел обяви, че ще създаде нова политическа партия, след като съдебно решение го освободи от поста му.

Йозел, който оглавяваше Народнорепубликанската партия (НРП), заяви в прощалното си обръщение пред парламента, че страната се намира на „исторически кръстопът“.

Съд отстрани ръководството на турската Народнорепубликанска партия

"След приключването на необходимите процедури новата партия, която предстои да създадем, ще се превърне с голяма преднина в основната опозиционна сила във Великото национално събрание“, добави той.

Редактор: Никола Тунев