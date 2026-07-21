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Мярката влиза в сила след 30 дни
Доналд Тръмп обяви нови мита от 50 процента върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне внос за близо 20 млрд. долара и трябва да влезе в сила след 30 дни.
Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени.
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Белият дом заяви, че митата са отговор на несправедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол.
Канадският премиер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Съединените щати и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон.Редактор: Мария Барабашка
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