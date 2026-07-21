Доналд Тръмп обяви нови мита от 50 процента върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне внос за близо 20 млрд. долара и трябва да влезе в сила след 30 дни.

Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени.

САЩ въвеждат 25% мита върху част от вноса от Бразилия, тя оспорва решението

Белият дом заяви, че митата са отговор на несправедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол.

Канадският премиер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Съединените щати и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон.

Редактор: Мария Барабашка