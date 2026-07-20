Цяла година няма почистване на растителността по пътищата в Северозапада. Данните на Регионалното министерство показват, че най-малко дейности по поддръжка и ремонт на пътната мрежа са извършвани в Северозападна България, въпреки подписани договори за почти 50 милиона евро за Видин, Монтана и Враца. Затова АПИ спешно са разпоредили да бъдат окосени храсти и дървета, които застрашават безопасността на пътя.

В разгара на лятото хиляди туристи посещават една от емблемите на страната – Белоградчишките скали. Най-прекият път между столицата и скалния феномен минава през село Боровци – път, който това лято се оказва опасен заради липса на поддръжка. На места по пътното платно растителността е толкова висока и гъста, че не се виждат пътните знаци.

Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Струма“ и през Кресненското дефиле

„Не е почиствано тая година, не е минавано, преди го чистиха с машините ама сега не. Особено тук знаците не се виждат. На късмет се пътува, даже нагоре е още по-сложно, храстите затвориха пътя, две коли едва ли се разминават”, казва шофьорът Божидар Дакев.

„Към този момент в частта на Северозапада съм изискал спешни задания за ландшафтни оформяния на първокласни, второкласни и третокласни пътища, които в последната година-година и половина са занемарени, както от гледна точка на пътна безопасност, така и на видимост да премахнем тази растителност и да пътуват шофьорите безпрепятствено”, заяви инж. Венцислав Ангелов, член на УС на АПИ.

Според експерти растителността край пътищата, която намалява видимостта на водачите е сериозна предпоставка за катастрофи. Така изглеждаше Челопешко шосе при катастрофата, която погуби 4 човешки живота в началото на юни. Видимостта между двете платна беше изключително ограничена.

Могат ли част от катастрофите да бъдат предотвратени с по-строг контрол и по-добра организация на движението

Сега, дни след тежкото произшествие, тревите и храстите между двете платна са окосени. Водачите много по-рано мога да видят автобусите и автомобилите, които правят ляв завой от Ботунец към Челопечене.

През седмицата АПИ се зае и с почистването на растителността в участъци от автомагистралите, за което се ограничава движението в някои от лентите. За NOVA от пътната агенция уточниха, че се налагат глоби на фирмите, които отговарят за почистването, при установено неизпълнение на задачите.