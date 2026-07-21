Мъж нападна с нож и рани двама туристи в района на Акропола в Атина, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

Инцидентът е станал малко след 8:00 ч. местно време, в близост до южния вход на Акропола, разположен в подножието на историческия хълм. Нападнати са мъж и жена - американски граждани от гръцки произход.

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По информация на полицията жената е получила леки порезни рани по крака, а мъжът е пострадал по-тежко с наранявания на ръката.

Нападателят е бил задържан на място. Пострадалите са транспортирани с линейка в болница „Червения кръст“ за оказване на медицинска помощ.

Самоличността на извършителя все още не е официално оповестена. Според полицията става дума за 60-годишен гръцки гражданин, който вероятно страда от психично заболяване. По данни на властите той и преди е бил арестуван за агресивно поведение и незаконно притежание на нож.

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Акрополът е сред най-посещаваните туристически забележителности в страната. На хълма се намира близо 2500-годишният храм Партенон и други антични паметници, които всяка година привличат милиони посетители.

Редактор: Иван Иванов