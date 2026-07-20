Как ще се прави профил на рискови водачи? Тази тема коментира в предаването „Пресечна точка” проф. Олег Асенов от Националното тол управление.

„Рисковият профил е основан на основната идея, че данните са богатство и когато тези данни се управляват правилно, те могат да ни дадат множество инструменти, с които проактивно, преди да се е случило рисковото събитие, да можем да окажем въздействие върху съответния участник в пътната екосистема, в това число тежкотоварните автомобили”, каза проф. Асенов.

По думите му идеята на рисковия профил е да бъдат обединени данни от всички структури в държавата, които под една или друга форма събират информация за тежкотоварните автомобили, информацията да бъде събрана, за да се създаде инструмент, при който в реално време рисковите автомобили да бъдат извеждани безопасно от пътя, както и да се извършват превантивни проверки. Проф. Асенов посочи, че става въпрос не само за автомобили с българска регистрация, а и за транзитен трафик.

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„Разработваме сценарии с електронни табла, на които да визуализираме регистрационния номер на автомобила с насоки той да се отбия на съответния „джоб” за проверка, където контролните органи вече ще бъдат информирани какъв е рисковият профил, какви са причините този автомобил да бъде там и да извършват детайла проверка”, каза той и добави, че паралелно с това се изследват възможностите да се добавят и сензори за контрол на качеството на гумите в реално време.

По думите му основно нарушения се забелязват в интензивните участници с транзитен трафик - проходът „Хаинбоаз”, пътя Мездра-Ботевград, както и пътя Карлово-Пловдив, където има голяма интензивност на тежкотоварен трафик.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова