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Няма да се допуска движение на аквомобили над 3,5 тона
Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолян ще бъде официално отворен за движение. След повече от месец затруднения аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване.
По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не и на автомобили над 3 тона и половина.
Мост над свлачището е единственият вариант за пътя Смолян – Пампорово
Борове, движещи се към пропаст: Свлачище затвори пътя Пампорово-Смолян (ВИДЕО+СНИМКИ)Редактор: Станимира Шикова
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