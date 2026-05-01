Спряно е движението по пътя Смолян - Пампорово, в района на местността "Райковски ливади", заради сериозно пропадане на пътното платно, съобщиха от Областното пътно управление.

Снимка: МВР

Инцидентът е засегнал участък с дължина около 70 метра. По цялото му протежение са видими пукнатини по асфалтовата настилка. Земната маса продължава да се движи, а процепите - да се разширяват. Деформацията обхваща и двете пътни ленти, което прави трасето напълно непроходимо.

Пряк свидетел на свлачището става бившият областен управител на Смолян, сега депутат от

„Прогресивна България” Стефан Сабрутев. Отива на място тази сутрин заради сигнал, че пътят се е пропукал.

Мястото е обезопасено и ясно сигнализирано. Движението в района е преустановено заради активизирането на свлачищните процеси. Това е и причината да няма пострадали, тъй като иначе пътят е натоварен, разказва Сабрутев пред NOVA. „Няма сгради в района. Но през самия участък преминавава електропровод и газопровод с метан", заяви той.

По думите му това е второ свлачище на същото място, като преди години точно там и имало укрепване. „Над самото свлачище има язовир за направа на сняг през зимата. И има вероятност да има някъде пропукване и теч и от там да тръгва вода по пластовете и да дърпа земната маса, но това са предположения”, заяви Сабрутев.



И допълни: „Засяга град Смолян. Това е целият туристически поток. Единствения вариант е да се обикаля през Рожен и Стойките. Двоен ще стане пътят”.

Въведен е обходен маршрут: път III-864 Пампорово – Стойките – път III-866 Стойките – Смолян и обратно и през прохода “Рожен”. Движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“ - Смолян.

Снимка: МВР

С оглед сигурността е спряно газоподаването и електрозахранването в района. Сформиран е кризисен щаб от Областна администрация - Смолян, ОДМВР Смолян, ОДПБЗН - Смолян, ОПУ - Смолян, ЕVN и други институции.

Властите призовават водачите да избягват маршрута и да използват обходни пътища, като шофират с повишено внимание в целия район.

„Специалистите от „Геозащита“ ще кажат има ли вероятност дали това свличане може да продължи - когато направят обследване. Свлачището наистина е огромно. Аз подобно нещо не съм виждал никога през живота си”, заяви в ефира на NOVA областният управител на Смолян Зарко Маринов.

По думите му районът към момента е обезопасен. Наблизо има газопровод, който е бил скъсан, но подаването е спряно. „Електропроводите също са обезопасени. В момента се прави оглед на язовира - дали той не е поддал по някакъв начин. Към мястото пътува и екип на „Напоителни системи“ по разпореждане на министъра на земеделието Иван Христанов, който като специалист ще каже дали има проблем. Утре сутринта свиквам Областен кризисен щаб”, обясни Маринов.

Язовирът в района е среден по размер, подчерта той. „Засега данните са, че язовирната стена е наред и не е пропускала, но нека специалистите и експертите да се произнесат. Първоначалният оглед, който направихме заедно с „Пожарна безопасност и защита на населението“ и служители на областната администрация, показва, че язовирът не е поддал. Причината за това свлачище е, че районът е свлачищен и това е известно отдавна. Определя се като едно от най-големите свлачища в България”, подчерта областният управител на Смолян.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова