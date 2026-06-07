Първото рали за незрящи хора в Европа. България е домакин на събитието. Стартът е от храм-паметник "Александър Невски".

Калоян Станчев е председател на Автомобилната федерация в България каза, че спортът обединява, а на събитието партньори са Съюза на слепите. А състезанието се случва в помощта на брайловата азбука. В него участват Павлин и Даниел, които разказаха как точно се провежда то.

Целия разговор гледайте във видеото.