Михайло Фьодоров, бившият украински министър на отбраната, свален от президента Володимир Зеленски по-рано този месец, може да започне нов живот в Рим, предаде „Политико“. Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви в петък, че се е обадил на Фьодоров в деня след отстраняването му и му е предложил да дойде в Италия и да работи като съветник.

„Обадих му се в деня след уволнението му и го попитах: „Кога бихте искали да дойдете в Рим, за да работите с мен като съветник?“, каза Крозето в интервю за италианския всекидневник "Република" в събота. Италианският министър каза, че Фьодоров е бил „трогнат“ от предложението и го е видял като „знак на уважение и приятелство“, но не уточни дали е приел.

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Крозето силно похвали Фьодоров, на когото се приписва заслугата за технологичната реформа на украинската армия, но също така е имал сблъсъци с висши генерали. „Фьодоров въплъщава иновациите; той е един от онези, които напълно промениха правилата на играта на бойното поле, позволявайки на Украйна първо да задържи позициите си и след това да поеме инициативата“, каза Кросето. Той добави, че Фьодоров се е сблъскал със „съпротива срещу промяната“, която е проблем и в Италия, Франция и Германия.

Кросето, който е водеща фигура в партията „Братя на Италия“ на премиера Джорджа Мелони, също така ясно заяви, че е за продължаване на вземането на заеми чрез схемата за сигурност за Европа (SAFE), вместо финансиране на разходите за отбрана чрез национален публичен дълг. Но той ясно заяви, че Министерството на финансите трябва да вземе това решение. Коментарите на Кросето идват в момент, когато италианското правителство обмисля да кандидатства само за 5 до 7 милиарда евро по схемата SAFE, вместо за 15 милиарда евро, както първоначално беше планирано.

Редактор: Дарина Методиева