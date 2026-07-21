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Недоволните заплашиха с национални протести
Задълбочава се кризата около смяната на министъра на отбраната в Украйна. Недоволните заплашиха с национални протести в момент, в който президентът Зеленски се опитва да потуши гнева от отстраняването на Михайло Федоров.
През последната седмица хиляди хора излязоха по улиците на Киев и други градове с искане да бъде освободен главнокомандващият на армията Олександър Сирски, с когото Федоров е в конфликт. По информация на украинските медии държавният глава се консултира с министри и генерали в опит да разреши кризата. Генералният щаб отрече информацията, че Сирски е бил уволнен.
Нови протести в Украйна след смяната на министъра на отбраната (ВИДЕО)Редактор: Дарина Методиева
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