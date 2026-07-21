Задълбочава се кризата около смяната на министъра на отбраната в Украйна. Недоволните заплашиха с национални протести в момент, в който президентът Зеленски се опитва да потуши гнева от отстраняването на Михайло Федоров.

През последната седмица хиляди хора излязоха по улиците на Киев и други градове с искане да бъде освободен главнокомандващият на армията Олександър Сирски, с когото Федоров е в конфликт. По информация на украинските медии държавният глава се консултира с министри и генерали в опит да разреши кризата. Генералният щаб отрече информацията, че Сирски е бил уволнен.

Нови протести в Украйна след смяната на министъра на отбраната (ВИДЕО)

Редактор: Дарина Методиева