Нови протести в Украйна срещу решението на Володимир Зеленски да смени министъра на отбраната. Много войници качват и видеа в социалните мрежи и критикуват президента.

Михайло Федоров беше уволнен след конфликт с командира на Генералния щаб Олександър Сирски. Смята се, че противоречията са заради иновативните планове на Федоров срещу руското нашествие да се ползват много повече дронове и по-малко пехотинци. Сирски и други генерали смятат, че това е неприложимо. Основна част от протеста е и заради това, че Зеленски уволни популярния министър без допитване до обществото.

12 украински града на протест срещу уволнението на министъра на отбраната

Основна част от протеста е и заради това, че Зеленски уволни популярния министър без допитване до обществото.

"Хората очевидно не са съгласни с решението. Те искат като минимум завръщането на Федоров, а като максимум - оставката на Олександър Сирски. Според мен това е решение, което закъсня и трябваше да се вземе отдавна", коментира Володимир Морозов, участник в протеста в Киев.

"Тези офицери от системата на съветската армия, като Сирски - аз самият съм офицер от системата на съветската армия - наистина ми действат на нервите. Просто е неприемливо. Те унищожават нашата армия. Може би в даден момент той е бил необходим, но вече не. В тази ситуация не може да има условия - Сирски вън!“, заяви 63-годишният ветеран от армията Леонид.

Редактор: Иван Иванов