Депутати от „Прогресивна България“ предлагат промени в закона за надзора върху стратегически обекти с нефтопродукти след решението на Конституционния съд. Законопроектът е внесен в Народното събрание от Даниел Парушев, Слави Василев, Иван Ангелов, Николай Косев, Стефан Белчев и Иван Мавродиев, показва справка в парламентарното деловодство.

Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд от 21 юли, с което бяха отменени като противоконституционни части от разпоредбите, уреждащи назначаването на особен търговски управител в дружества, опериращи критична инфраструктура. Според вносителите това създава риск определени стратегически дейности да останат извън държавния контрол.

Законът за особен търговски управител - с изменения след век съществуване

Предложението предвижда в чл. 25а на закона изрично да бъде включена и дейността „търговия“, така че държавният надзор да обхване не само предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират нефт и нефтопродукти, но и дружествата, които се занимават единствено с тяхната реализация на пазара.

В мотивите се посочва, че при сегашната редакция на закона липсва възможност за ефективен контрол върху компании, извършващи само търговска дейност с горива. Като пример са дадени „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД и „Лукойл - България Бункер“ ЕООД, които осъществяват съответно доставки на авиационно и корабно гориво, без да извършват преработка или съхранение на нефтопродукти.

Според авторите на законопроекта след влизането в сила на решението на Конституционния съд за тези две дружества вече няма да може да бъде назначаван особен търговски управител. Това би позволило на собственика - ПАО „Лукойл“, чрез дъщерното дружество „Лукойл Интернешънъл“, отново да поеме прякото управление на компаниите.

Управляващите предлагат ограничаване правомощията на търговския управител на „Лукойл”

Вносителите обръщат внимание и на международните санкционни режими. Те отбелязват, че в момента двете дружества попадат в обхвата на специални лицензи, издадени от британската OFSI и американската OFAC за българските компании от групата „Лукойл“. Ако тези дружества преминат под прякото управление на едноличния собственик и отпаднат от действието на лицензите, съществува риск дейността им да бъде сериозно затруднена заради ограничения върху разплащанията и търговските операции.

В мотивите са посочени и пазарните позиции на двете компании. „Лукойл Ейвиейшън България“ държи 85,71% от пазара на наземно обслужване с авиационно гориво на летище „Васил Левски“, а на летище Бургас делът ѝ достига 90%. От своя страна „Лукойл - България Бункер“ е основен доставчик на корабни горива в пристанищата Бургас и Варна, както и по река Дунав - в Русе, Видин, Лом и района на 61-ва миля.

Според депутатите предложените изменения ще премахнат съществуващата законова празнота и ще поставят всички ключови дейности по веригата за доставка и реализация на нефт и нефтопродукти под единен правен режим, когато това е необходимо за защита на националната и енергийната сигурност, както и за гарантиране на непрекъсваемото снабдяване на страната.

Редактор: Цветина Петкова