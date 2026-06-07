Мъж в неадекватно състояние в събота по обед нападна шофьор на градския транспорт в Бургас. Нападателят е 44-годишен мъж от Несебър, който се качва в автобуса от спирката до държавния университет.

Инж. Петко Драгнев, директор на общинското предприятие „Бургасбус“, разказа, че по информация на шофьора и кондукторката, след като се качва в автобуса, лицето започва да буйства. Иска от пътниците да се обадят на телефон 112 и твърди, че автобусът е отвлечен.

Пътниците са били три момечта на 15-16 години и една жена.

Задържаха мъж, заплашил с нож кондукторка и пътници в автобус в Бургас

"Мъжът започва да се държи грубо с тях. Шофьор проявява професионализъм в ситуацията и запазва самообладание. Спира на спирка, за да могат пътниците да слязат и да няма пострадали. В автобуса остават само той и кондукторката. Агресията веднага се насочва към кондукторката. Мъжът започва да я блъска и настоява да му даде телефон, за да се обади на 112. В следващия момент изважда нож и заплашва водача да не влиза в терминала, а да продължи по маршрута. Оттам нататък водачът успява да овладее ситуацията, въпреки че нападателят се опитва да дърпа волана и по всякакъв начин да пречи на управлението на автобуса. Въпреки това шофьорът успява да спре на терминала. Колегите му веднага се притичват на помощ. Нападателят се опитва с аварийно чукче да счупи стъклото на кабината на водача, за да стигне до волана. Въпреки всичко водачът успява да запази контрол, спира на терминала, колегите му съдействат и се обаждат на телефон 112. Оттам нататък служителите на реда поемат случая", разказа Драгнев.

На място са изпратени екипи на специализираните полицейски части и на Второ районно управление. Мъжът е настанен в Центъра за психично здраве.

Инж. Драгнев сподели още, че кондукторката е много стресирана от случилото се, а шофьорът на автобуса е по-овладян откъм емоции. И двамата са освободени от работа днес и утре, за да се възстановят от стреса. В понеделник ще стане ясно дали са в състояние да се върнат на работа.

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