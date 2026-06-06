Мъж в неадекватно състояние заплаши с нож кондукторката на автобус №12 в Бургас. Превозното средство се движело в посока терминал "Славейков". Сигналът е подаден около 12.45 ч. днес във Второ Районно управление – Бургас.

Мъжът взел портфейла на кондукторката с оборотните пари, блъскал по кабината на шофьора и поискал от него автобусът да бъде отклонен от маршрута. Нападателят позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече превозното средство, заплашвайки със саморазправа и намиращите се в него пътници. Счупил преградата на кабината на водача и го наранил по пръстите и лакътя.

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Своевременно към автобуса се насочили екипи на сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас и Второ Районно управление - Бургас, които задържали агресивния мъж. Установено е, че това е 44-годишен жител на Несебър, който е отведен в Центъра за психично здраве и е настанен за лечение. По случая е образувано досъдебно производство.