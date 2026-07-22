Изстреляна противоградна ракета причини пожар в землището на сливенското село Трапоклово на 20 юли. Огънят унищожи около 100 декара пшеница, съобщиха от Регионалната дирекция „Борба с градушките” - Старо село. Оттам уточняват, че по принцип противоградовите ракети се разрушават във въздуха след изстрелването им.

Снимка: БТА

По данни на дирекцията ракетата била изстреляна в 18:45 часа от площадка РП 1926 - Трапоклово. Минута по-късно ракетострелецът подал сигнал за възникнал пожар и силен вятър в района. Ракетата била изстреляна в автоматичен режим.

Снимка: БТА

Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен (СНИМКИ)

След възникването на пожара са уведомени органите на пожарната. На място е намерена част от ракетата.

Снимка: БТА

По предварителна информация част от засегнатия блок, засят с пшеница, вече бил ожънат, поради което първоначално е докладвано за запалено стърнище. Друга част от посевите все още не била прибрана.

От Регионалната дирекция „Борба с градушките” посочват, че техни служители оказват съдействие за изясняване на случая.

От Областната дирекция на МВР – Сливен съобщиха, че сигналът за пожара е получен в 18:49 часа на 20 юли в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Сливен. В гасенето участвали четири екипа на пожарната, служители на Районното управление в Сливен и техника от земеделско сдружение в селото. Спасени са 40 декара посеви и три сгради.

Редактор: Мария Барабашка