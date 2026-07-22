Главният прокурор на Унгария Габор Балинт Над подаде оставка, съобщиха от унгарската прокуратура.

В изявление, разпространено чрез унгарската информационна агенция МТИ, Над заявява, че защитата на независимостта и авторитета на съдебната власт е сред основните стълбове на демократичната институционална система. По думите му "прокуратурата не трябва да се превръща в инструмент в борбата между политическите сили и не може да бъде арена на ежедневни политически интереси или властови игри".

Акция на прокуратурата в сградата със сървърите на партията на Орбан

„За да бъде това недвусмислено ясно, днес чрез временно изпълняващия длъжността президент внесох оставката си с декларация, адресирана до заместник-председателя на парламента, който изпълнява функциите на председател на Народното събрание. Предложих мандатът ми да бъде прекратен от 25 август 2026 г.“, посочва още Над.

Във Fecebook премиерът на страната Петер Мадяр написа: „Главният прокурор току-що подаде оставка. С това страната се отърва от поредната марионетка на Орбан, която възпрепятстваше демократичния преход. Господа, кой ще бъде следващият?“

Габор Балинт Над пое поста на 11 юни 2025 г., след като наследи Петер Полт, който дълги години заемаше поста по време на управлението на Виктор Орбан. Мандатът на главния прокурор в Унгария е 9 години и се избира от парламента.

Орбан обвини прокуратурата в политическо преследване след обиск в сървърите на ФИДЕС

Оставката идва на фона на акция на унгарската прокуратура в обект, където се намират сървърите на опозиционната партия ФИДЕС, проведена във вторник. По думи на формацията следователи са се появили без предварително уведомление в сградата, в която се съхраняват сървърите на партията с цел да бъдат иззети комуникационната система и базите данни.

Редактор: Иван Иванов