Министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се срещнаха днес в Брюксел с европейския комисар по разширяването Марта Кос и членове на кабинета на председателя на ЕК.

Основен акцент в разговора бяха инициативите за подобряване на свързаността между Европейския съюз, Югоизточна Европа, Кавказ и Близкия изток. Министрите Петрова и Пеев представиха визията на България за развитието на транспортните, енергийните и цифровите връзки, като подчертаха значението на надграждането на съществуващите инфраструктурни проекти и реализирането на нови инициативи от общ европейски интерес. В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за финансиране на тези проекти, включително чрез механизми за публично-частно партньорство, както и чрез европейските финансови инструменти.

Марта Кос: Украйна, Молдова, Албания и Черна гора бележат исторически напредък към ЕС

Българските министри подчертаха, че подобряването на транспортната свързаност и диверсификацията на енергийните доставки са от ключово значение за укрепването на икономическата устойчивост, енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европейския съюз. Те отбелязаха, че развитието на нови транспортни и енергийни коридори ще допринесе за по-добрата интеграция на държавите от Западните Балкани, Украйна и Молдова в европейското икономическо пространство.

Редактор: Дарина Методиева