Френското правителство представи днес законопроект, който предвижда по-строги наказания за хората, които разпространяват неверни информации във връзка с изборите, предаде "Франс прес".

Законопроектът предвижда наказания до шест години затвор за подобни действия, ако са били извършени в интерес на чужда сила или организация. В по-леки случаи наказанието се предвижда да бъде до три години затвор и глоба от 45 хиляди евро.

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Понастоящем разпространението на неверни информации онлайн се наказва с една година затвор и глоба от 15 хиляди евро.

Предвижда се разширяване на възможността за бързо прекратяване на разпространението на неверни информации посредством сезиране на съдия. Досега тази мярка беше приложима само по отношение на президентските, парламентарните и европейските избори. Отсега нататък ще се отнася и за местните избори, както и за изборите за сенатори.

Редактор: Цветина Петрова