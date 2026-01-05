10 души са признати за виновни за кибертормоз срещу първата дама на Франция Брижит Макрон с фалшиви твърдения за транссексуалност и „злонамерени“ забележки за разликата във възрастта спрямо съпруга ѝ, съобщи „Би Би Си“.

Делото беше образувано, след като в социалните мрежи години наред се разпространяваше невярна и злонамерена информация за пола и сексуалността ѝ. Обвиненията засягат публикации, които без основание твърдяха, че Макрон е родена като мъж и свързваха голямата ѝ възрастова разлика с президента Еманюел Макрон с педофилия.

На съд във Франция: 10 души ще отговарят за твърденията, че Брижит Макрон е мъж

Повечето от подсъдимите получиха условни присъди до осем месеца затвор, но един беше незабавно осъден на затвор, защото не се яви на съда.

Съдията заяви, че осмината мъже и две жени са действали с ясно желание да навредят на Брижит Макрон, като са правили онлайн забележки, които са били унизителни и обидни.

Двама от подсъдимите - самопровъзгласилата се независима журналистка Наташа Рей и интернет гадателката Амандин Роа - бяха признати за виновни за клевета през 2024 г., твърдейки, че първата дама на Франция никога не е съществувала.

Те са казвали, че брат ѝ Жан-Мишел Троньо е сменил пола си и е започнал да използва името ѝ. По-късно и двамата получиха отменени подобни присъди за клевета.

Процесът започна след жалба, подадена от Брижит Макрон през август 2024 г., която доведе до арести през декември 2024 г. и февруари 2025 г. сред хора на възраст 41–60 години с различни професии – от публични личности до учители и IT специалисти. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат присъди до две години затвор за разпространение на клеветнически и злонамерени съобщения онлайн.

Този процес е част от по-широка борба срещу дезинформацията и онлайн тормоза. Семейство Макрон води отделен иск за клевета и в САЩ - срещу консервативната инфлуенсърка Кандейс Оуенс заради подобни нападки, които тя е разпространявала чрез свой подкаст и видеа пред милиони последователи.

Те твърдят, че тя е „пренебрегнала всички достоверни доказателства, опровергаващи твърдението ѝ, в полза на платформинг на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници“.

В съдебните заседания в Париж дъщерята на Брижит Макрон свидетелства, че клеветите са довели до влошаване на здравето и ежедневието на първата дама и нейното семейство, включително внуците ѝ, които са били подложени на подигравки в училище.

Брижит Макрон за първи път срещнала настоящия си съпруг, когато е била учителка в неговото средно училище. Двойката се жени през 2007 г., когато бъдещият френски президент е на 29 години, а тя е била на 55.

