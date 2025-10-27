В Париж започна делото за кибертормоз над първата дама на франция Брижит Макрон, заради разпространение на твърдения, свързани с половата ѝ принадлежност. Съдебният процес привлича голямо внимание, след като вълната от слухове, тръгнала от Франция, прерасна в международна конспирация.

Делото се води в Наказателния съд в Париж днес и утре, а пред него застават общо десет души – осем мъже и две жени. Сред тях - местен политик, галерист, преподавател, компютърен специалист и дори медиум. Всички те са обвинени, че са публикували трансфобски и сексистки коментари в социалните мрежи по адрес на Брижит Макрон. Те твърдят, че тя е мъж и дори, че е собственият си брат - Жан-Мишел Троньо. Той е пенсиониран учител, който действително съществува. Някои от обвиняемите са приравнили 24-годишната разлика във възрастта на президентската двойка до педофилия. Ако бъдат признати за виновни, ги очаква до 2 години затвор.

Фалшивата новина тръгва през 2021г. и се разпространява от две жени в социалните мрежи, а историята придоби популярност и Отвъд Океана, след като в осем подкаста американската инфлуенсърка Кандис Оуенс също твърди, че съпругата на френския президент всъщност е брат ѝ.

Семейство Макрон заведе жалба за клевета и в Съединените щати, като това лято дори представи официални документи и медицински експертизи, за да сложи точка на спекулациите около пола на първата дама.