Латвийският премиер Евика Силиня подаде оставка, след като ключова партия от управляващата коалиция оттегли подкрепата си заради спор около украински дронове, навлезли на територията на балтийската държава.

Дроновете са били част от украинска атака срещу цели в Русия, а Киев твърди, че на 7 май са се отклонили към Латвия след електронно заглушаване от страна на руската армия. Един от тях е предизвикал пожар в неизползвана петролна база в източната част на страната.

На 10 май Силиня освободи министъра на отбраната Андрис Спрудс, като заяви, че латвийските системи за противодействие на дронове не са били задействани достатъчно бързо. Уволнението предизвика политическа криза. Девет депутати от лявата партия „Прогресивните“, към която принадлежеше Спрудс, напуснаха коалицията с обвинения, че той е бил превърнат в изкупителна жертва. Спрудс официално подаде оставка на 11 май, а предложението на Силиня за негов заместник - военен офицер - беше отхвърлено от „Прогресивните“. След излизането им от коалицията правителството остана с едва 41 места в 100-местния парламент, а опозицията обяви, че ще поиска вот на недоверие.

Силиня, представител на партия „Единство“, беше министър-председател от септември 2023 г. „Най-важното за мен е благополучието на латвийците и сигурността на нашата страна“, заяви тя на пресконференция при обявяването на оставката си, цитирана от АФП. Тя подчерта, че „бруталната война, водена от Русия срещу Украйна, е променила ситуацията със сигурността в цяла Европа“.

Президентът Едгарс Ринкевичс съобщи, че в петък, 15 май, ще проведе разговори с партийните лидери за съставяне на ново правителство.

От началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. няколко руски и украински дрона са падали на територията на Латвия, Литва и Естония. Украински дрон се разби в Латвия и на 25 март. Макар инцидентите да не са причинили жертви, те разкриха слабости в латвийската система за противовъздушна отбрана.

След среща с Ринкевичс на среща на върха в Букурещ украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще изпрати експерти в Латвия, за да помогнат за укрепването на противовъздушната отбрана. По думите му Украйна и Латвия ще работят и по изграждането на „многослойна система за въздушна отбрана срещу различни видове заплахи“. Президентът Ринкевичс допълни, че ще бъде подготвено „дългосрочно“ споразумение в областта на противовъздушната отбрана.

