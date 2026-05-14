Полските военновъздушни сили са прихванали руски разузнавателен самолет Ил-20, който е летял над международни води в Балтийско море, съобщи министърът на отбраната на Полша Владислав Косиняк - Камиш. Информацията беше разпространена от „Киев Индипендънт“.

По думите на министъра инцидентът представлява „агресивно действие“ от страна на Русия, с което се тества готовността на полските системи за противовъздушна отбрана. Той уточни, че самолетът е летял с изключени транспондери.

НАТО прехвана четвърта иранска ракета над Турция

Ил-20 е руски разузнавателен самолет, базиран на съветския Ил-18, оборудван със системи за електронно и радиоразузнаване. Машината се използва за събиране на информация за военна инфраструктура, комуникации и други стратегически обекти.

„На всяка провокация ще бъде отговаряно незабавно от нашите пилоти“, заяви Косиняк-Камиш.

Случаят идва само ден след като Полша вдигна бойната си авиация и активира допълнителни сили за въздушна отбрана по време на мащабна руска атака срещу Украйна, насочена основно към западните части на страната в близост до границата с НАТО.

Редактор: Цветина Петкова