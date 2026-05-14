В Перник е задържан 16-годишен младеж за съпричастност към грабеж, извършен над 20-годишен перничанин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, предаде кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов.

Инцидентът е станал в сряда около 18:30 часа в квартал „Димова махала“. По данни на полицията група младежи са нападнали 20-годишния мъж, нанесли са му побой и са му отнели златна верижка, часовник и 80 евро.

След издирвателни действия за срок до 24 часа е задържан един от сочените за извършители. Установени са още двама съпричастни към деянието, чието задържане предстои, уточниха от полицията.

По първоначална информация потърпевшият и нападателите са привърженици на различни футболни отбори, което вероятно е станало причина за агресията.

По случая е образувано досъдебно производство. Уведомена е прокуратурата, под чието ръководство разследването продължава.

