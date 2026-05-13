Открита е атмосфера около малък свят отвъд Плутон, което опровергава тезата, че само големите планети, планетите джуджета и някои големи луни притежават атмосфери. Как това променя знанието ни за космоса и световете отвъд - темата коментира Светослав Александров, автор на блога "Космос Бг", в предаването "Социална мрежа” по NOVA NEWS.

"Откритият обект е прекалено малък. Той се намира отвъд орбитата на Нептун и е само с диаметър относително около 500 км. До този момент учените предполагаха, че такъв обект няма как да има атмосфера, тъй като той трябва да бъде достатъчно масивен, за да има гравитационно привличане”, коментира той.

"Това събитие може да означава, че обекти, намиращи се на далечно разстояние от звездата си, може да притежават геологична активност, динамичност и евентуално да има живот на тях", добави още Светослав Александров.

Редактор: Никола Тунев