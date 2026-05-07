Този мини-Плутон се смята за най-малкия обект в Слънчевата система

Учени откриха малък леден свят, намиращ се отвъд Плутон, който най-вероятно има около себе си тънка атмосфера. Смята се, че тя е създадена от вулканични изригвания или удар на комета. Проучването е публикувано в списанието Nature Astronomy.

Този мини-Плутон е с диаметър около 500 километра и се смята за най-малкия обект в Слънчевата система с ясно открита атмосфера, обвързана от гравитацията, заяви водещият изследовател Ко Аримацу от Националната астрономическа обсерватория на Япония.

„Това е невероятно откритие, но то се нуждае от независима проверка“, каза Алън Стърн от Югозападния изследователски институт, водещ учен зад мисията на НАСА New Horizons до Плутон и отвъд него. Той не е част от екипа на проучването.

Атмосферата на малкия леден свят е между пет и десет милиона пъти по-тънка от земната. Тя е от 50 до 100 пъти по-тънка дори от разредената атмосфера на Плутон. Смята се, че съдържа метан, азот или въглероден оксид. 

Тази т.нар. малка планета, официално известна като (612533) 2002 XV93, се счита за плутино - тяло, което обикаля около Слънцето два пъти за времето, за което Нептун извършва три обиколки. По време на изследването тя е била на повече от 5,5 милиарда километра разстояние, по-далеч дори от Плутон - единственият друг обект в пояса на Кайпер с наблюдавана атмосфера.

Откритието предлага нова информация за най-отдалечените и студени обекти в нашата слънчева система в регион, известен като пояса на Кайпер. Изследователи са използвали три телескопа в Япония, за да наблюдават обекта през 2024 г., докато той преминава пред фонова звезда, за кратко затъмнявайки звездната светлина. Точно химикалите на атмосферата могат да бъдат причина за това затъмняване.

