Двама полицаи съдят холивудските звезди Бен Афлек и Мат Деймън. Униформените ги обвиняват в клевета заради филма „Разкъсването”. Криминалната драма проследява историята на лейтенант Дейн Дюмарс (Деймън) и детектив сержант Джей Ди Бърн (Афлек), които откриват 20 милиона долара – пари от картели, като разкриват и корупция в полицейското управление на Маями-Дейд.

Джейсън Смит и Джонатан Сантана - служители от шерифската служба на Маями-Дейд, съдят продуцентската компания на Афлек и Деймън - Artists Equity, за това, че са представили героите от правоохранителните структури по начин, който е очернил самите тях.

Въпреки че Смит и Сантана не са споменати поименно във филма, в иска се твърди, че героите на Деймън и Афлек са толкова силно свързани с двамата полицаи, че превъплъщението им е причинило „значителна вреда на личната и професионалната им репутация“, тъй като филмът показва „неправомерно поведение, лоша преценка и неетично поведение във връзка с реална операция на правоприлагащите органи“.

Two law enforcement officers in Miami have filed a lawsuit against Ben Affleck and Matt Damon's Artists Equity over "The Rip," alleging the Netflix movie caused "substantial harm to their personal and professional reputations."



Жалбата на полицаите обвинява Artists Equity и продуцентската компания Falco Productions на Affleck and Damon LLC в клевета, направена по косвен път. Те са завели и иск за умишлено причиняване на емоционален стрес.

В жалбата се твърди, че случаят, послужил за вдъхновение за филма, е инцидент от реалния живот, при който Смит и Сантана са конфискували над 21 милиона долара през юни 2016 г. В резултат на това ищците твърдят, че „използването във филма на уникални, нетипични подробности от разследването от 29 юни 2016 г., съчетано с обстановката в Маями-Дейд и изобразяването на екип за борба с наркотиците, създава логичното заключение, че изобразените служители са ищците“.

Жалбата на Смит и Сантана очертава редица моменти във филма, в които героите нарушават правилата на типичната полицейска процедура, включително една сцена, в която героят на Афлек убива агент на Агенцията за борба с наркотиците. Двамата полицаи също така твърдят, че въпреки че филмът започва с текст, който казва, че проектът е „вдъхновен от истински събития“, освен „факта, че е извършено голямо изземване, събитията, изобразени във филма, не са се случили“.

Адвокатите на Смит и Сантана твърдят, че членове на семейството и колеги са казали на ищците, че „сигурно са използвали конфискуваните средства, за да завършат подобрения на лични имоти, да закупят превозни средства и лодки и да си осигурят частно образование за децата си“. Според адвокатите тези коментари показват, „че зрителите свързват полицейското управление на Маями-Дейд и ищците с корумпираните образи, представени в „Разкъсването“.“

Адвокатите на Смит и Сантана изискват „публично оттегляне и корекция“, включително „добавяне на видно опровержение“ към филма. Двамата служители на реда искат обезщетение за вреди, наказателни щети и адвокатски хонорари.