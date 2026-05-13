Снимка: Getty Images
Причината е последната лента на звездите "Разкъсването"
Двама полицаи съдят холивудските звезди Бен Афлек и Мат Деймън. Униформените ги обвиняват в клевета заради филма „Разкъсването”. Криминалната драма проследява историята на лейтенант Дейн Дюмарс (Деймън) и детектив сержант Джей Ди Бърн (Афлек), които откриват 20 милиона долара – пари от картели, като разкриват и корупция в полицейското управление на Маями-Дейд.
Джейсън Смит и Джонатан Сантана - служители от шерифската служба на Маями-Дейд, съдят продуцентската компания на Афлек и Деймън - Artists Equity, за това, че са представили героите от правоохранителните структури по начин, който е очернил самите тях.
Алек Болдуин съди прокурори и следователи заради случая със стрелбата на снимачната площадка
Въпреки че Смит и Сантана не са споменати поименно във филма, в иска се твърди, че героите на Деймън и Афлек са толкова силно свързани с двамата полицаи, че превъплъщението им е причинило „значителна вреда на личната и професионалната им репутация“, тъй като филмът показва „неправомерно поведение, лоша преценка и неетично поведение във връзка с реална операция на правоприлагащите органи“.
Two law enforcement officers in Miami have filed a lawsuit against Ben Affleck and Matt Damon's Artists Equity over “The Rip,” alleging the Netflix movie caused "substantial harm to their personal and professional reputations."— Variety (@Variety) May 11, 2026
The movie and its advertisements "imply misconduct,… pic.twitter.com/AUvg68xgBv
Жалбата на полицаите обвинява Artists Equity и продуцентската компания Falco Productions на Affleck and Damon LLC в клевета, направена по косвен път. Те са завели и иск за умишлено причиняване на емоционален стрес.
Задържаха режисьора на "47 ронини", измамил Netflix с 11 млн. долара, за да си купи луксозен автопарк
В жалбата се твърди, че случаят, послужил за вдъхновение за филма, е инцидент от реалния живот, при който Смит и Сантана са конфискували над 21 милиона долара през юни 2016 г. В резултат на това ищците твърдят, че „използването във филма на уникални, нетипични подробности от разследването от 29 юни 2016 г., съчетано с обстановката в Маями-Дейд и изобразяването на екип за борба с наркотиците, създава логичното заключение, че изобразените служители са ищците“.
Снимка: Getty Images
Жалбата на Смит и Сантана очертава редица моменти във филма, в които героите нарушават правилата на типичната полицейска процедура, включително една сцена, в която героят на Афлек убива агент на Агенцията за борба с наркотиците. Двамата полицаи също така твърдят, че въпреки че филмът започва с текст, който казва, че проектът е „вдъхновен от истински събития“, освен „факта, че е извършено голямо изземване, събитията, изобразени във филма, не са се случили“.
Адвокатите на Смит и Сантана твърдят, че членове на семейството и колеги са казали на ищците, че „сигурно са използвали конфискуваните средства, за да завършат подобрения на лични имоти, да закупят превозни средства и лодки и да си осигурят частно образование за децата си“. Според адвокатите тези коментари показват, „че зрителите свързват полицейското управление на Маями-Дейд и ищците с корумпираните образи, представени в „Разкъсването“.“
Адвокатите на Смит и Сантана изискват „публично оттегляне и корекция“, включително „добавяне на видно опровержение“ към филма. Двамата служители на реда искат обезщетение за вреди, наказателни щети и адвокатски хонорари.
Последвайте ни