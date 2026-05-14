Медицинският хеликоптер извърши пореден полет за транспортиране на пациент с опасност за живота. Около 15:30 часа в плевенска болница беше докаран един от мениджърите в АЕЦ „Козлодуй“, който е получил масивен инфаркт.

Полетът от Враца до Плевен е продължил 15 минути, като на болничната площадка пациента вече очакваха спешни медици с дефибрилатор.

Тепърва се уточнява актуалното му състояние.