Седем души са загинали при масирана руска атака с 1500 дрона в Украйна. Нападението е започнало вчера в първите часове на деня, обяви украинският президент Володимир Зеленски.

Ракета е ударила жилищна сграда в столицата. Тече голяма издирвателна операция в търсене на хора под отломките. Кметът на Киев Виталий Кличко каза, че кварталите на левия бряг на Днепър са останали без вода, заради обстрел на електростанции и електропреносната мрежа.

Зеленски каза, че при масираната руска атака срещу жилищни райони в Украйна освен с дронове са използвани и балистични ракети.

Ранените са най-малко 16, предаде "Укринформ", позовавайки се на съобщение в приложението Telegram на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

В резултат на удар с балистична ракета е поразена част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. Текат спасителни операции.

В Днепърски район дрон падна върху покрива на пететажна жилищна сграда, каза Ткаченко. Щети са нанесени и на още едно здание в същия район.

Нападението беше извършено часове след необичайна дневна атака срещу Киев, при която бяха убити шест души, както съобщи президентът Володимир Зеленски. При атаката Русия атакува с най-малко 800 дрона, каза той. По думите му нападението е продължило часове наред и е целяло да причини възможно най-голяма „болка и страдание“.

Видео: "Ройтерс"

