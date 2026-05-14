Срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай постави старт на серия от ключови разговори между Вашингтон и Пекин. Двамата лидери се срещнаха в Пекин, където си стиснаха ръцете пред Дома на народа, след което участваха в протоколни церемонии с гвардейските части и националните химни. В делегацията на САЩ участват висши представители на администрацията, както и водещи фигури от технологичния и индустриалния сектор.

На този фон в студиото на „Твоят ден“ темата коментираха Елена Поптодорова, бивш посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб, и доц. Момчил Дойчев, съпредседател на Атлантическия съвет.

Доналд Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха за ключови преговори в Пекин

Поптодорова определи срещата като „не просто ключова, а историческа“, подчертавайки, че става дума за „най-важните отношения в съвременния свят – тези между САЩ и Китай“. По думите ѝ Русия има по-скоро второстепенна роля в глобалния баланс, като основният стратегически сблъсък е между Вашингтон и Пекин. „Китай има методична стратегия за глобално лидерство, а САЩ се намират в период на вътрешна разделеност и финансови предизвикателства“, заяви тя.

Според нея ключовата дума на срещата е „стабилност“, но двете страни влагат различен смисъл в нея - САЩ търсят краткосрочно успокояване на напрежението и икономическо пренастройване, докато Китай мисли в дългосрочен геополитически план. Поптодорова посочи, че най-чувствителните теми са Тайван и Ормузкият проток, като не изключи възможни компромиси в замяна на икономически и технологични договорености.

Доцент Момчил Дойчев представи по-критична перспектива, като заяви, че „САЩ влизат в срещата с по-слаба позиция“. Той определи подхода на Вашингтон като по-скоро транзакционен, обусловен от вътрешнополитически и икономически фактори, включително зависимостта от китайски редкоземни ресурси и селскостопански износ. „Китай играе дълга игра, основана на десетилетия стратегия, докато САЩ действат в кратки политически цикли“, посочи той.

По думите на Дойчев, Пекин използва структурните противоречия между САЩ и техните съюзници, за да укрепва позициите си. Той не изключи, че резултатът от срещата ще бъде по-скоро символичен, но с предимство за Китай в дългосрочен план.

Поптодорова подчерта, че основният риск е около темата за Тайван, където евентуално американско отстъпление би имало сериозни вътрешнополитически последици за Вашингтон. И двамата анализатори се обединиха около извода, че въпреки напрежението, двете сили ще се стремят да избегнат открита криза и рязка ескалация в отношенията си.

Редактор: Цветина Петкова